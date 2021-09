Sesto municipio, Valenti (FdI): "Riqualificare spazi da destinare agli anziani"

Il consigliere ha illustrato i contenuti di una mozione, presentato in sinergia con i colleghi della prima commissione, al fine di individuare alcuni punti per creare nuovi spazi ricreativi e circoli per la terza età

Più spazi dedicati alla terza età nel sesto municipio. La proposta arriva dal consigliere della municipalità Francesco Valenti che ha illustrato il contenuto di una mozione convidisa con i colleghi della prima commissione. Il numero di persone anziane, a livello globale, è in costante aumento e nel 2021 per il Comune di Catania, facendo riferimento all’indice di vecchiaia ovvero il rapporto tra ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni, ci sono 161,1 anziani ogni 100 giovani. Un numero che non può essere trascurato dal welfare cittadino anche sotto il profilo della socializzazione.

Come recita la mozione "in molti quartieri del sesto municipio, in particolar modo quelli di più antica costruzione, vi è una forte concentrazione di persone anziane che da anni esprimono il desiderio di veder realizzati spazi ricreativi dove poter trascorrere parte della loro giornata e vi sono numerosi spazi verdi e piazze dove sarebbe possibile creare nuovi circoli e aree ricreative utili per persone della terza età".

"Abbiamo presentato in consiglio la mozione - dice Valenti - che indica una serie di luoghi dove sarebbe possibile creare nuovi spazi ricreativi e circoli per anziani. Credo fermamente che una comunità possa mantenersi giovane soltanto aiutando gli anziani, è fondamentale non dimenticarsi di loro che sono e saranno la nostra forza e la nostra saggezza". Nello specifico i consiglieri hanno indicato l'eventuale utilizzo delle botteghe comunali nei quartieri Librino e San Giorgio; la creazione di una struttura in legno presso Piazza Peter Pan – quartiere San Giorgio e di altre due presso Piazza Aristotele – quartiere Villaggio Sant’Agata e presso Piazze Villaggio Santa Maria Goretti. Infine è stato chiesto l'utilizzo dell’area verde del viale Nitta 7 da dedicare a spazio di socializzazione.