Consiglio comunale, Piermaria Capuana è il nuovo capogruppo di Forza Italia

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Catania ha designato il proprio capogruppo: il 20enne Piermaria Capuana che, oltre ad essere il più giovane consigliere comunale nella storia di Catania, è oggi anche il più giovane capogruppo di Forza Italia nelle città metropolitane italiane. Capuana sarà capogruppo della squadra di Forza Italia composta dai consiglieri Milena Monteleone, designata nel ruolo di vicecapogruppo, Giovanni Petralia, già indicato nel ruolo di assessore dal sindaco Enrico Trantino, Riccardo Pellegrino, eletto vicepresidente vicario del consiglio, e Melania Miraglia. In giunta siede anche l'assessore forzista Salvo Tomarchio.

"L'incarico di capogruppo - dichiara il consigliere Capuana - in linea con le direttive dell’indimenticabile presidente Silvio Berlusconi che ha sempre dato spazio ai giovani, mi onora e inorgoglisce. Ringrazio i colleghi consiglieri e il partito per avermi dato la loro fiducia. Un percorso partito dai banchi di scuola che oggi ci vede protagonisti a Palazzo degli Elefanti, al servizio della gente. Dare corpo all’eredità politica del presidente Berlusconi a Catania, offre l’opportunità di portare avanti le battaglie, la visione e il programma elettorale. Lo faremo rappresentando con entusiasmo e responsabilità Forza Italia a Catania, un gruppo politico che ha voluto e saputo investire con fiducia sul vivaio dei giovani e nel contributo concreto che i giovani possono dare alla politica ed ai partiti". "Dopo l'affermazione delle scorse Comunali - afferma il commissario provinciale FI per Catania e provincia, l'assessore regionale Marco Falcone - Forza Italia sta già dando seguito all'impegno per il buongoverno assunto dinanzi ai catanesi, in stretto e leale sostegno all'amministrazione Trantino, con le qualità e l'impegno che esprime la nostra squadra di assessori, consiglieri e consiglieri di quartiere. Il centrodestra alla guida di Catania deve ora tradurre le aspettative dei catanesi in fatti, Forza Italia sarà il perno e il garante dell'alleanza", conclude Falcone.