Luca Sangiorgio: "Bene la stabilizzazione del personale degli enti locali

Stabilizzazione per il personale del Comune e per gli agenti della polizia municipale con un organico adeguato alle esigenze di una città come Catania. Il capogruppo in Consiglio comunale del gruppo consigliare “Salvo Pogliese Sindaco - Una scelta D’amore per Catania” Luca Sangiorgio esprime massima soddisfazione per l’approvazione in Commissione bilancio del Senato del decreto-legge, relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, fortemente voluto dal senatore Salvo Pogliese.

“Anche da ex Sindaco - afferma Sangiorgio - il senatore Pogliese dimostra di avere a cuore il futuro della nostra città. Parliamo di una iniziativa che merita l’approvazione di tutte le forze politiche e sociali del capoluogo etneo perché solo chi ha vissuto questi 5 anni di amministrazione si è reso perfettamente conto della fortissima carenza di personale nella nona città d’Italia. Oggi il decreto salva-precari permetterà di dotare Palazzo degli Elefanti di un personale altamente qualificato e composto da gente motivata e giovane: un segnale forte contro la crisi occupazione che fa fuggire le menti più preparate e promettenti del nostro territorio”. La trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato riguarda pure il corpo di polizia municipale di Catania con la stabilizzazione di 46 giovani agenti. Linfa vitale per il comando dei vigili urbani che, da troppi anni, è gravato da una gravissima carenza di uomini con circa 200 agenti di ruolo a fronte di una completezza di organico che prevede oltre mille unità.

“Come ho ribadito più volte nel corso dei miei interventi in aula - continua Sangiorgio - il lavoro della polizia municipale è assolutamente encomiabile. Parliamo di unità che ci mettono passione e abnegazione nel loro lavoro. I dati in nostro possesso parlano chiaro: dopo il loro ingresso il numero di contravvenzioni elevate è in constante aumento. Un deterrente importante nella lotta all’inciviltà e alle cattive condotte dei catanesi per mettere un freno a comportamenti indisciplinati e pericolosi. Da mesi, anche con apposite mozioni, mi ero interessato di tutto questo, come anche della ottenuta qualifica di agenti di polizia sviluppando un confronto e una interlocuzione continua che oggi, grazie al senatore Pogliese, trova finalmente riscontro”.