Stress termico, il campo progressista sostiene la vertenza di Fillea Cgil

“Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, Movimento 5 stelle e Pd, stanno sostenendo la vertenza portata avanti dalla Fillea Cgil sullo stress termico a cui sono esposte/i migliaia di lavoratrici e lavoratori soprattutto nel settore edile, ma anche in altri comparti produttivi e industriali. L’azione corale è partita da Catania, dove si attende che il consiglio comunale, convocato per la giornata di giovedì, si pronunci in merito alle richieste avanzate unitariamente da tutti il campo progressista. Al sindaco della città metropolitana in particolare è stato chiesto dalle forze del centrosinistra, di prendere una posizione chiara, netta e in grado di coinvolgere gli altri sindaci dell'area. Il campo progressista ha inoltre richiesto al governo comunale di adottare una specifica ordinanza per fermare i cantieri nelle giornate e nelle ore più calde”. Lo dichiarano in una nota congiunta i segretari regionali del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, del Movimento Cinque Stelle Nuccio Di Paola, Pierpaolo Montalto di Sinistra Italiana e Mauro Mangano di Europa Verde.

A livello regionale, sullo stesso fronte, quello delle alte temperature e del lavoro esposto, l’iter di approvazione del regolamento che mira a proteggere i lavoratori sembra invece caduto in una situazione di stallo. Stritolato dalle pastoie della burocrazia, dall'indifferenza di molti alla questione della sicurezza sul lavoro o avversato dall’inedia della maggioranza di governo?

“Apprendiamo oggi a mezzo stampa – affermano Di Paola, Barbagallo, Montalto e Mangano - , attraverso una nota della Cgil Sicilia, dell’ennesimo rinvio dell’approvazione a data da destinarsi. Un rinvio che sembra essere dovuto all’assenza di alcune parti datoriali. In questa precisa fase storica, mentre le tragedie sul lavoro crescono così come gli infortuni (soprattutto nel settore dell'edilizia) pensiamo sia assurdo non essere tutti pronti - aggiungono - a sospendere le attività davanti a condizioni atmosferiche straordinarie e in precise fasce orarie della giornata”.

I cantieri rischiano di diventare gironi infernali e all’eventuale rallentamento delle attività - già comunque calcolate ex ante in fase progettuale - provocato dalla sospensione, nelle fasce orarie più calde, si può facilmente ovviare con un minimo di organizzazione.

“L’emergenza, come sempre annunciata, è sotto gli occhi di tutti, sfidiamo - proseguono - il governo regionale nella persona del presidente Schifani e dell’assessora Albano a motivare il rallentamento dell’iter ed eventualmente a motivare la loro posizione in riferimento all’approvazione di questo regolamento, che è figlio del buon senso e di quella cultura della sicurezza sul lavoro che tutti – concludono - predicano e che nessuno pratica”.