Pd etneo sulla sospensione del superbonus: "Danneggiati i meno abbienti"

“Immaginate di avere appena comprato casa o programmato di ristrutturarla e di aver fatto un piano di spesa modulato sulla base delle agevolazioni in vigore. Immaginate adesso di essere quegli stessi italiani e di scoprire che la struttura che reggeva quel piano è d’improvviso crollata. Che i costi calcolati saranno moltiplicati perché il governo Meloni, da un giorno all’altro, decide, con una scelta improvvisa e senza coinvolgere le parti sociali, di eliminare tutto senza un periodo di transizione, senza soluzioni alternative”. Lo dichiarano la segretaria del Pd di Catania, Maria Grazia Leone, il vicesegretario Nino Vullo e il responsabile Enti Locali del partito etneo, Salvo Spagano commentando la decisione del governo Meloni di bloccare la cessione del credito, lo sconto in fattura dei bonus casa e del superbonus. "Non si possono gettare nell’incertezza milioni di italiani che avevano progettato, secondo la normativa vigente, spese e ristrutturazioni che adesso diventeranno per molti insostenibili. Non si possono lasciare sole le aziende che – spiegano Leone, Vullo e Spagano - su quelle stesse agevolazioni avevano sviluppato piani di vendita ed entrate. Non si può correre il rischio di provocare la perdita di migliaia di posti di lavoro nati anche grazie a queste agevolazioni che hanno permesso la ripartenza di un settore, quello dell’edilizia, e del suo indotto. Non si possono, infine, eliminare agevolazioni volte, tra l’altro, ad abbassare i costi energetici per le case italiane e promuovere un utilizzo sostenibile e consapevole dell’energia, senza prima aver immaginato delle alternative. Ci auguriamo che il governo ripensi a questa scelta scellerata e ritiri il decreto. O lo rimoduli proponendo alternative valide e un programma di transizione che tuteli, accompagni, e supporti gli italiani anziché abbandonarli dicono. Ci auguriamo possa essere così - concludono - ma sappiamo già che non accadrà".