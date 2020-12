Superbonus 110%, Saitta (M5S) ne annuncia la proroga

La misura del Superbonus 110% sarà prorogata. Ad annunciarlo è il deputato alla Camera del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta. Già nelle scorse settimane il deputato, a margine di un incontro tenuto proprio sull'argomento, aveva ventilato la possibilità della proroga e adesso pare che l'ufficialità sia quasi arrivata.

“Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. La misura del superbonus 110% che in questi ultimi mesi ha dato slancio, impulso e vigore all’edilizia, ad imprese, professionisti e artigiani sarà allungata sino al 2023 attraverso un emendamento sottoscritto da tutte le forze di maggioranza. - spiega il deputato Sattiaa- .In un incontro che avevamo tenuto come M5S a Scordia con il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa avevamo preso questo preciso impegno. Volevamo dare un altro segnale tangibile ai cittadini prolungando una misura utile e necessaria per l’economia ma anche per la tutela ambientale e l'efficientamento energetico. Adesso attendiamo solamente il passaggio parlamentare per confermare l’emendamento e dare piena prosecuzione alla norma”.