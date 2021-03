Espulsa dal M5S anche la deputata etnea Simona Suriano

Espulsa. Anche Simona Suriano, storica esponente del Movimento Cinque Stelle, "paga" il mancato voto di fiducia al governo Draghi. Irremovibili i vertici pentastellati che "con rammarico" (come riporta il provvedimento con il quale è stata comunicata l'espulsione) hanno allontanato dal gruppo alla Camera la deputata. Eppure Simona Suriano non aveva votato contro e nemmeno si era astenuta: era assente da quella votazione. Un'assenza, secondo i vertici del M5S, non adeguatamente giustificata e di natura "squisitamente politica".

Dopo Maria Laura Paxia quindi un'altra rappresentante catanese del Movimento viene esplulsa. Eppure alle falde dell'Etna il Movimento poteva contare su una nidiata di storici rappresentanti che hanno anche rivestito ruoli apicali; una nidiata che sta perdendo diversi pezzi.