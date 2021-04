Terzo municipio, iniziativa pasquale all'insegna della solidarietà

Uova di cioccolato e giocattoli per una Pasqua all’insegna della dolcezza e della solidarietà nel terzo municipio di Catania. Stamattina il presidente di “Borgo-Sanzio”, Paolo Ferrara, insieme ad alcuni componenti dell’associazione Acli accolti da frate Massimo Corallo, ha consegnato alla Parrocchia di Santa Maria di Gesù il tradizionale simbolo di questo particolare periodo dell’anno. "Una iniziativa di solidarietà per ricordare che la Pasqua è un momento speciale per tutti, soprattutto per coloro che soffrono in questo particolare momento di emergenza dovuto alla pandemia. - dice Ferrara -.Vogliamo lanciare un preciso segnale attraverso la consegna di un dono che, per molte famiglie, rappresenta un simbolo di speranza e cominciare da qui per avviare una serie di iniziative che vedano come protagonisti proprio quelle persone che, dal punto di vista umano, sanno regalarti tanto è fondamentale”.