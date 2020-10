Terzo municipio, Ferrara: "Serve segnaletica a tutela dei pedoni"

Una nuova segnaletica verticale che tenga in considerazione i passaggi pedonali estremamente stretti di molte strade del territorio di Borgo-Sanzio a Catania. Questa è la proposta che il presidente del terzo municipio, Paolo Ferrara, lancia all’amministrazione comunale: "Con i marciapiedi larghi appena poche decine di centimetri il transito è estremamente difficile soprattutto per gli anziani che usano il bastone o le mamme con i passeggini, senza considerare la raccolta differenziata porta a porta la sera con i sacchetti in mezzo ai piedi alcuni pali della segnaletica sono proprio al centro del percorso e per evitarli si è costretti a camminare ai bordi della strada rischiando di essere investiti dalle auto".

Così il presidente ha affermato che "la soluzione ideale, propostami da alcuni residenti della zona e che ho deciso di sposare pienamente, prevede lo spostamento dei pali della segnaletica verticale ai bordi dei muri e con un’angolazione tale da essere perfettamente vista da tutti".

"Per la verità - prosegue Ferrara- si tratta di una soluzione già usata in alcune strade della città e che potrebbe essere applicata anche in molti passaggi pedonali del III municipio. Si tratterebbe di una soluzione dai costi contenuti, per l’amministrazione comunale, da indubbi vantaggi per l’intera collettività”.