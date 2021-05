Terzo municipio, Strano (Lega) presidente della commissione Commercio

E’ stato votato all’unanimità Presidente della terza commissione del terzo Municipio “Borgo Sanzio”, il consigliere Diego Giuseppe Strano (Lega), la commissione che ha tra le sue competenze i mercati rionali ed il commercio in sede fissa, attività e servizi culturali e sportivi, servizi scolastici ed educativi, urbanistica ed altre deleghe.

“Inizierò il mio nuovo mandato, vicino ai cittadini, con l’ascolto delle categorie che più sono state colpite, in questo momento di profondo cambiamento, pieno di incognite e difficolta, per rilanciare il commercio”, dice il consigliere della Lega. “Intendo ringraziare la consigliera Maria Concetta Ginardi - ha proseguito - che mi ha preceduto in questo incarico e di cui sono stato orgogliosamente vice presidente, per il lavoro fin qui svolto. Inizierò il mio nuovo mandato, vicino ai cittadini, con l’ascolto delle categorie che più sono state colpite, in questo momento di profondo cambiamento, pieno di incognite e difficolta, per

rilanciare il commercio, sia in sede fissa che nei mercatini rionali”.

Appena insediato Strano ha subito convocato una commissione per pianificare le attività della restante parte del mese di maggio, alla fine del quale auspica, a ragion veduta, il ritorno per Catania in zona gialla, con una ripartenza, sicuramente non senza difficoltà, di tutte le categorie commerciali, dalla vendita di prodotti e servizi, alla ristorazione ed all’intrattenimento, sport e spettacolo. Congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro, giungono al consigliere Strano, da parte del segretario regionale e deputato nazionale della Lega, Nino Minardo e del vicesegretario regionale e commissario per la provincia di Catania, Anastasio Carrà.