Cenere vulcanica, Ferrara: "Occorre intervenire sui tombini otturati"

La cenere vulcanica comporta pesanti disagi per i cittadini, per l'agricoltura e per moltissime attività lavorative. Ma le conseguenze nefaste vi sono anche per la viabilità e per i tombini che sono otturati completamente. A lanciare l'allarme è il presidente del terzo municipio Paolo Ferrara che ha effettuato una ricognizione delle strade e piazze della zona Borgo Sanzio: "Ci rendiamo conto- afferma Ferrara- che il continuo perpetrarsi di questo fenomeno impedisce all’amministrazione comunale di effettuare una programmazione radicale e che tutti gli interventi finora fatti, per ripulire le strade della sabbia, vengono vanificati nel giro di pochissimo tempo".

"Ciononostante- prosegue il presidente del III municipio di Catania- è fondamentale farsi trovare pronti per la prossima stagione delle piogge e fare in modo che un temporale estivo non trasformi le nostre strade in fiumi”. Da piazza Santa Maria di Gesù diverse le segnalazioni dei cittadini. In questo importante snodo che collega il viale Mario Rapisardi con via Plebiscito e piazza Roma il traffico è sempre caotico. Qui alcuni pendolari hanno informato il presidente Ferrara che i tombini sono letteralmente sommersi dalla cenere vulcanica. “Abbiamo accolto con favore ogni tipo di iniziativa che il sindaco Pogliese ha intrapreso per garantire la sicurezza dei catanesi- conclude Ferrara- a questo proposito ribadisco la necessità che i cittadini collaborino all’opera di pulizia soprattutto nell’ambito legato al parcheggio ai bordi delle strade, ancora invase dalla cenere, e all’evitare il posteggio selvaggio sui marciapiedi che limiterebbe enormemente lo spazio di transito per i pedoni”.