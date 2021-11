Torrenti Acqua Santa e Forcile, Petralia (FI): "Necessaria la messa in sicurezza"

Il consigliere comunale Giovanni Petralia (Forza Italia) segnala a gran voce la necessità di intervenire immediatamente ed in modo approfondito sulla messa in sicurezza e bonifica dei torrenti naturali che attraversano la nostra città, come ad esempio il Torrente Acquasanta ed il Torrente Forcile per la prevenzione di nuovi eventi calamitosi. Già nel mese di luglio l'esponente azzurro aveva inoltrato una richiesta volta ad evidenziare tale problematica e nel mese di agosto era stato invece richiesto un apposito consiglio straordinario sulla prevenzione degli eventi calamitosi, "purtroppo mai realmente convocato" dice amaro Petralia.

"Nelle scorse settimane diverse bombe d'acqua hanno messo in ginocchio interi quartieri come ad esempio Villaggio Santa Maria Goretti e Fossa Creta, provocando allagamenti e seri danni ai residenti - afferma Petralia -. Nonostante tutto i lavori di bonifica e messa in sicurezza dei canali non sono mai ripartiti sul serio e la gente del posto convive ogni giorno con l'ansia di nuove catastrofi. A nulla sono servite quindi le segnalazioni di amministratori locali e residenti a causa delle numerose problematiche strutturali del comune di Catania e per la macchinosa collaborazione tra le varie direzioni coinvolte, le quali spesso collaborano con difficoltà a causa di una burocrazia lenta ed esagerata".

"Il consigliere è colui che più di tutti conosce il territorio - sottolinea l'esponente forzista - ma quando alle sue attività di segnalazione non si riesce a dare un seguito concreto si rischia di vanificare il lavoro svolto e di non riuscire più a gestire con facilità il rapporto con i cittadini. Spero che tali interventi vengano avviati prima possibile per garantire la piena sicurezza dei cittadini e per dimostrare che le proposte di intervento di noi amministratori locali abbiano realmente un valore".