Acireale, concluso il primo fine settimana di tour elettorale del candidato sindaco Gianluca Cannavò

Ha toccato le frazioni di Stazzo, Pozzillo e Scillichenti il candidato sindaco di Acireale Gianluca Cannavò, nel primo fine settimana di tour elettorale. Dopo l’esordio, sabato pomeriggio, in piazza Garibaldi, Cannavò ha proseguito nei borghi marinari il percorso di ascolto e avvicinamento al territorio, raccogliendo istanze, denunce e proposte per il rilancio dell’area.

"Dopo le elezioni politiche e regionali si riparte – spiega Gianluca Cannavò - Ci siamo ripromessi di girare in lungo e largo la città, frazione per frazione, quartiere per quartiere, angolo per angolo. Vogliamo che sia la campagna elettorale degli acesi perché Acireale ha bisogno degli acesi. Con loro vogliamo costruire il programma, con loro faremo questa campagna elettorale, con loro possiamo cambiare questa città. Riteniamo di avere tutte le carte in regola per fare bene e soprattutto per riportare dignità a questo territorio".

"Faccio un appello a tutti gli acesi di buona volontà, a tutti gli acesi che vogliono bene a questa città – conclude il candidato sindaco - Scendete in campo insieme a me perché insieme possiamo cambiare le sorti di questa città”. Domenica prossima si proseguirà a Santa Tecla, Santa Maria la Scala, Santa Maria delle Grazie e Capo Mulini".