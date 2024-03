Dichiarazioni politically "scorrect", Trantino finisce nella bufera

Durante l'ultimo consiglio comunale il sindaco Enrico Trantino ha perso l'aplomb. L'avvocato, così tanto attento in questi primi mesi di sindacatura a non farsi ingabbiare nel cliché di un sindaco di destra, tanto da non far storcere il naso a tanti della "gauche caviar" della città, ha detto in aula: “I ragazzetti che fischiavano o alla catanese 'nsuttavunu i fimmini' ci sono sempre stati”

Queste parole pronunciate durante un consiglio, il terzo di fila, dedicato al tema della sicurezza in città e dopo uno strupro di gruppo avvenuto alla villa Bellini, sono state stigmatizzate dalle opposizioni, fuori e dentro il consesso civico.

Il segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto attacca: "Stiamo serene/i tutte e tutti... 'a Catania i ragazzetti che insultavano i fimmini ci sono sempre stati' Lo stupro alla villa? Abbiamo già dimenticato!...E poi tranquilli catanesi che con altri 140 vigili urbani spezzeremo le reni alle baby gang! E che dire ...d'altronde dai salotti delle loro ville mica li vedono i fantasmi che si aggirano per i quartieri devastati dal crack, il disagio sociale che travolge le nuove generazioni, la disperazione di chi vive per strada e la miseria che alimenta schiavitù e criminalità".

Dal Pd a prendere la parola sono la segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Grazia Leone, e la segretaria provinciale del Giovani Democratici, Aurora Caggegi: “Le parole del sindaco Trantino in una città che occupa i primi posti per casi di codice rosso, in cui si celebrano consigli straordinari sul tema della sicurezza e si affronta il problema allarmante delle baby gang, a pochi giorni dalla giornata internazionale della donna, confermano la distanza siderale tra il centrodestra di governo e la realtà. Sarebbe più opportuno invitare le donne a denunciare e invitare i figli e le figlie a parlare coi genitori, con gli insegnanti, con gli amici, con gli educatori, a parlare, a raccontare, a cercare sempre confronto e aiuto”. “Senza improvvisare pedagogia da anni trenta, senza invocare i tempi in cui i ‘maschi’ se la sbrigavano da soli. Ché soli non si va da nessuna parte”, concludono.

I consiglieri PD e M5S hanno diffuso una nota nella quale scrivono: “Ci aspettavamo una relazione dettagliata, dati concreti che fotografassero le reali condizioni della città, informazioni relative alle azioni che l’amministrazione vorrà intraprendere sul territorio insieme alle autorità preposte. Purtroppo nulla di ciò è accaduto. Il sindaco della città – riprendendo le osservazioni del consigliere Bottino che ha parlato di paura del crimine piuttosto che di crimine – ha reiterato il suo solito numero sulla narrazione distorta che si autoalimenta. Auspica che i ragazzini si difendano da soli e che la smettano di lamentarsi con i genitori. Racconta che suo figlio non si lamenta di nulla. Evidentemente il sindaco vagheggia un mondo in cui i maschi fanno i maschi e le femmine stanno composte".

Nel corso del suo intervento Trantino, oltre alla frase al centro dell polemiche, ha anche detto che alla Villa Bellini “oltre alla pattuglia fissa all'ingresso, ci sono due vigili che girano con un'auto elettrica, ma il nostro obiettivo è di sostituire l'auto con bici elettriche per perlustrare ancora meglio il territorio interno allo storico giardino”. “Stiamo correggendo alcuni errori – ha continuato il sindaco - ma dobbiamo essere propositivi rispetto a quello che abbiamo trovato e a quello che dobbiamo migliorare. Riguardo alla presenza dell'Esercito, a oggi abbiamo solo 15 unità che da tre mesi a questa parte operano prevalentemente in via Etnea e hanno sicuramente inciso sulla sicurezza, ma è chiaro che non bastano”.