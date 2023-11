Trasporto pubblico locale, il PD denuncia: "Niente fondi per Catania, ma il Governo rilancia il ponte sullo Stretto"

"La destra presunta sociale, quella di Pogliese, di Messina, di Musumeci, di Urso e di La Russa, nella legge di bilancio assegna 70 milioni di euro in tre anni a Milano, per la cura ed il prolungamento delle linee metropolitane. Alla Sicilia, invece, consegna la promessa del ponte, ma nel frattempo ignora completamente il trasporto pubblico locale". E' quanto dichiarano in una nota congiunta la segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Grazia Leone, ed il responsabile degli enti locali Salvatore Spagano.

"Chissà che ne pensa il Sindaco Trantino di questo ennesimo scippo, di questa scelta. La politica di questo è fatta - continuano - scegliere dove mettere le risorse proprio quando le risorse non bastano per tutti. Togli a Catania, metti a Milano. Utile sarebbe sapere cosa ne pensano tutti i componenti di quella maggioranza, se, almeno in privato, non si indignano per la beffa. E’ un cifra irrisoria, obietteranno i tecnici, ma è una precisa scelta politica in una provincia in cui non ci sono alternative e il servizio pubblico, che dovrebbe garantire la mobilità a tutti i cittadini, soprattutto ai meno abbienti, esiste poco e funziona male. A Milano il trasporto pubblico è prezioso, la gente deve andare a lavorare ed i ragazzi devono andare a studiare perciò si raggranellano in giro per l’Italia risorse da assegnare 'alla cura e al prolungamento' del servizio di trasporto pubblico. A Catania se non hai i soldi per il carburante, l’assicurazione ed il bollo o genitori che hanno tempo e risorse per porre rimedio all’assenza di mezzi pubblici, diventi un neet. Stai a casa perché non hai nemmeno la possibilità di andarci a lavorare o a studiare. In compenso - concludono Leone e Spagano - la legge di bilancio ci regala la promessa del ponte, la stessa di cinquant’anni fa, quella che viene fuori ad ogni campagna elettorale: 11 miliardi e nemmeno un euro per il trasporto locale che c’è. Ma d'altronde a Catania possiamo contare su valide alternative. Due fra tutte: Amt e Ast. Efficienti e in buona salute".