Trecastagni, presentata la lista del Movimento Cinque Stelle

E’ stata presentata sabato 26 settembre, a Trecastagni in piazza Marconi, la lista del Movimento Cinque Stelle a sostegno della candidata a sindaco Concetta Ambra. Quest’ultima ha illustrato alla città le direttrici del suo progetto amministrativo, alla presenza dei deputati regionali Francesco Cappello, Nuccio di Paola ARS, delle parlamentari Maria Laura Paxia e Tiziana Drago. Inoltre l’ex ministro alla Sanità Giulia Grillo ha inviato un videomessaggio di sostegno alla candidatura di Concetta Ambra. “Vogliamo offrire a Trecastagni trasparenza, bellezza e servizi. La nostra lista è fatta da uomini e donne che vogliono spendersi per il bene della comunità e che vogliono ripartire, in primo luogo, dalla trasparenza della politica. Il Comune deve essere la casa di ogni cittadino, una casa accogliente dove non esisteranno favori ma diritti. Vogliamo rendere il Comune efficiente e punteremo sulla formazione e sull’aggiornamento del personale, investendo il 2 per cento del bilancio comunale. Personale formato vuol dire migliori servizi e maggiore rapidità per il cittadino. Inoltre, vogliamo puntare sulla tutela ambientale, sullo sport come collante sociale, rilanciando le strutture esistenti e realizzandone di nuove, rivitalizzare il centro storico e valorizzare i nostri vigneti”. "Concetta Ambra, nostra candidata sindaco rappresenta un elemento di discontinuità e l'unica vera alternativa del panorama politico cittadino Trecastagni è dotata, come ben descritto dallo psicologo Albert Bandura, di efficacia personale, sa motivare e mobilitare all'impegno, ha capacità, risorse e avrà tempo e disponibilità per far bene”, ha dichiarato la senatrice Drago in apertura di serata. “Concetta, ci tengo a sottolinearlo, è una donna a 360 gradi, amante dalla famiglia e mi ha fatto tornare in mente alcune parole di Giovanni Paolo II quando, nella “Mulieris dignitatem”, invitava a femminilizzare la politica. Ecco, Concetta è una donna che arricchisce la politica senza bisogno di far riscorso alle quote rosa. La vecchia politica ci ha lasciato la pesante eredità di un Comune sciolto per mafia, adesso dobbiamo scrivere una nuova storia con nuovi volti e competenti e invito i trecastagnesi, nella scelta del primo cittadino, a guardare alla novità. Abbiamo una candidata capace e disponibile che ha già aiutato volontariamente il nostro Comune fornendo aiuto ed esperienze personali senza mai far clamore, abbiamo anche una lista composta da persone appassionate e innamorate di Trecastagni che stanno portando avanti un'idea di amministrazione impostata sul cambiamento che richiede tempo, pazienza e investimento", ha concluso Drago.

