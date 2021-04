Tremestieri Etneo, il sindaco Rando nomina i nuovi assessori

Il sindaco Santi Rando bis per la sua seconda sindacatura ha nominato gli assessori che faranno parte della sua nuova squadra

Con il rituale giuramento e accettazione delle cariche, dopo la rinuncia degli assessori Giovanni Grillo e Rocco Frazzetto, nominati prima della campagna elettorale, il sindaco Santi Rando bis per la sua seconda sindacatura ha nominato gli assessori che faranno parte della sua nuova squadra.

La giunta è formata da: Francesco Fazio 60 anni funzionario del comune di Catania dal 1994 in politica ha ricoperto vari ruoli nell’amministrazione comunale tremestierese; Alessandro Consoli, 48 anni dipendente della Scuola Superiore dell’Università degli studi di Catania già consigliere comunale a Tremestieri etneo; Sebastiano Caruso, 61 anni, agente di commercio, in politica dal 1996 ha ricoperto nella pubblica amministrazione tremestierese i ruoli di consigliere comunale e assessore varie volte anche nella scorsa; Giuseppe Di Gregorio, 54 anni, luogotenente dell’Aeronautica Militare veterano della politica tremestierese negli anni ha ricoperto ruoli di assessore e consigliere comunale. Vito Torrisi, 55 anni dei nominati prima della tornata elettorale è l’unico confermato assessore. Dipendente di un’azienda privata è entrato nella politica comunale già nel 1990 con i ruoli di assessore, consigliere comunale e sindaco facente funzioni.

Il sindaco Santi Rando dichiara: "Con queste nomine si definisce l’assetto di governo comunale della seconda mia sindacatura che è frutto di un buon lavoro di squadra rivolto agli interessi dei nostri concittadini. La compagine amministrativa da me presieduta assume una propria composizione in prospettiva del tanto lavoro da espletare che ci vedrà molto impegnati".

Aggiunge il primo cittadino: "Sono soddisfatto per la scelta dei validi professionisti che hanno tutti una buona esperienza maturata nella pubblica amministrazione comunale, inoltre ringrazio gli assessori che mi hanno aiutato ad amministrare negli scorsi anni per il loro proficuo lavoro svolto per la cittadinanza e la particolare dedizione nel risolvere i problemi legati alle loro deleghe". Al termine della cerimonia i neo assessori hanno ringraziato il primo cittadino. Il Sindaco Santi Rando si è riservato l’assegnazione delle deleghe nei prossimi giorni.