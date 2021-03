Tremestieri Etneo, Santi Rando riconfermato sindaco

Sarà ancora Santi Rando il sindaco di Tremestieri Etneo. Con oltre il 75% delle preferenze il primo cittadino uscente ha trionfato e ha espresso la sua gioia sui social: "Grazie ai tantissimi che hanno confermato il loro sostegno: il progetto #TremestieriancorapiùVivibile prosegue. Emozionato, grato e pronto più che mai per altri 5 anni da sindaco della mia amata Tremestieri". In attesa dei dati ufficiali, anche per comprendere il margine di distacco tra i vari competitor e la composizione del prossimo consiglio comunale, una cosa è certa: la pandemia ha fatto battere in ritirata un elettore su due. Infatti l'affluenza si sarebbe attestata intorno al 50%. Santo Nicosia e la grillina Simona Pulvirenti formano il podio degli altri due candidati che hanno provato a battere la compagine di Rando.