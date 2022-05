Turismo, Papatheu (FI): "Promuovere digitalizzazione per rilanciare il Paese"

“Occorre digitalizzare il turismo. Solo così potremo rilanciare il tessuto imprenditoriale, valorizzare i territori e favorire l’inclusione sociale”. Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare per l’inclusione digitale, Urania Papatheu, nel corso della conferenza stampa, a palazzo Madama a Roma, dal titolo “Digitale e turismo: valore per il territorio e le imprese”. Un evento a cui hanno preso parte esperti del settore. “Il turismo, dunque, come volano indispensabile per la crescita del Paese, a cominciare dalle Regioni del Sud come la Sicilia - ha aggiunto la parlamentare di FI -. Bisogna dare vita ad una radicale trasformazione, in senso tecnologico, dei servizi di promozione turistica. Ed è giusto ribadirlo proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale delle telecomunicazioni e delle società dell’informazione”.