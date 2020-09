"Un libro per Carmelo", l'iniziativa per la legalità del consigliere Musumeci

Una raccolta fondi per donare ai ragazzi delle scuole medie del quinto municipio un libro per sensibilizzare e per far sviluppare una coscienza antimafia. La proposta è stata avanzata dal consigliere Santo Musumeci ed è stata approvata all'unanimità dagli altri colleghi e vedrà la donazione del volume "Cosa Nostra spa" del magistrato Sebastiano Ardita. L'importo necessario, per portare a termine l'iniziativà, sarà di dodicimila euro e per trovare le risorse economiche è stata avviata una raccolta fondi.

"Carmelo è uno dei protagonisti del libro di Ardita - ha spiegato il consigliere Musumeci - ed è il simbolo di chi deve decidere da che parte stare. Catania, e specie i quartieri del quinto municipio, ha bisogno di una educazione alla legalità e credo fermamente che la lettura di un testo come quello del magistrato catanese possa far sviluppare senso civico e legalità. Dobbiamo mettere in discussione certi valori distorti e dobbiamo far crescere la cultura del rispetto delle regole".

Presenti all'approvazione della mozione dell'iniziativa, ribattezzata "Un libro per Carmelo", anche Luana Ilardo - figlia del boss di Caltanissetta Luigi che collaborò attivamente con le forze dell'ordine e la giustizia e per questo pagò con la vita - e l'ex commissario Mario Ravidà, autore di un testo sulla lotta delle istituzioni contro la criminalità.

"Ringrazio tutti i colleghi, il presidente, gli impiegati - ha concluso Musumeci - che hanno contribuito a scrivere una bella pagina di buona politica al servizio dei cittadini troppo spesso delusi dalla cattiva politica".