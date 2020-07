Anche l'Unione Monarchica al fianco di Salvo Pogliese

L'Unione Monarchica Italiana - Regione Siciliana, per voce del Presidente regionale Michele Pivetti Gagliardi, esprime tutta la vicinanza e il sostegno al sindaco Salvo Pogliese nella vicenda che ha portato alla sua sospensione dalla carica di primo cittadino di Catania. "Nella certezza che riuscirà a dimostrare la correttezza delle sue azioni - dice Pivetti - si registra, ancora una volta, l'incostituzionalità di una legge sulla quale, più che mai, è necessario aprire un serio e sereno dibattito. Catania ha vissuto una stagione di difficilissime traversie economiche e sociali, e l'amministrazione Pogliese ha affrontato queste gravi crisi con impegno e competenza lavorando per condurre la città al di là delle sabbie mobili di un tracollo senza precedenti. Questo percorso di risanamento - gli fa eco il Presidente provinciale di Catania Stefano Papa - deve continuare per il bene di Catania e dei catanesi e l'Unione Monarchica Italiana-Regione Siciliana è certa di una soluzione positiva della vicenda che permetterà al sindaco Salvo Pogliese di poter tornare a lavorare per il bene della sua comunità".

