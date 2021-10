L'Unione Monarchica solidale con i catanesi per i danni subiti a causa del maltempo

La drammatica situazione venutasi a creare a Catania a causa delle avverse condizioni meteo impone una severa riflessione sul dissesto idrogeologico che i nostri territori hanno subito negli anni. Nel manifestare tutta la solidarietà dei monarchici siciliani alle popolazioni colpite dal nubifragio, chiediamo con forza alla classe politica una nuova stagione di riforme che abbiano a cuore la tutela del territorio in ogni suo aspetto. Diciamo altresì grazie al Sindaco Salvo Pogliese per la serietà e la efficacia con cui sta fronteggiando la circostanza. Lo dichiara Michele Pivetti Gagliardi, Presidente dell’Unione Monarchica Italiana per la Regione Siciliana.