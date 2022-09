Flash mob di Unione Popolare per portare il salario minimo a 10 euro lordi l'ora

Ieri pomeriggio decine di militanti di Unione Popolare, lista presente alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, il cui portavoce nazionale è l’ex sindaco di Napoli De Magistris, si sono incontrati in piazza Stesicoro per dare vita ad un flashmob sul tema del salario minimo. “E’ la nostra prima proposta - dichiara Damiano Cucè, portavoce di Potere al Popolo Catania e candidato alla Camera per Unione Popolare - che presenteremo il 26 settembre una volta entrati in Parlamento, e che prevede un salario minimo di almeno 10 euro lordi l'ora (1600 euro al mese) e che andrà comunque a rapportarsi continuamente con l'inflazione e l'aumento del costo della vita e dei beni di prima necessità, perché anche un bambino capirebbe che è ingiusto che i salari rimangano gli stessi nonostante aumentino le bollette e il costo del pane, del latte, delle uova". In piazza i militanti erano vestiti da bagnino, operaio edile, addetta alle pulizie, cameriere. Il bagnino lavora per 7 euro lordi l’ora, l’operaio edile 5,50 euro, l’addetta alle pulizie 3,82 euro, il cameriere per quasi 8 euro. "In questo Paese - dichiara Goffredo D’Antona, avvocato e attivista di Potere al Popolo Catania e candidato al Senato per Unione Popolarec - 4,5 milioni di lavoratori e lavoratrici guadagnano meno di 9 euro lordi l’ora: salari da fame che provocano disagi sociali impressionanti in milioni di famiglie italiane. Siamo l’unico Paese in cui i salari non sono aumentati da 30 anni a questa parte, mentre continuiamo a sperperare denaro ogni anno per la guerra,ben 28 miliardi di euro".