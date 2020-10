Università, Suriano (M5S): "C'è problema di etica pubblica, chieste verifiche al ministro"

La deputata alla Camera Simona Suriano, del Movimento Cinque Stelle, ha presentato una interrogazione al Ministro dell'Università e Ricerca Manfredi per chiedere chiarimenti su un recente concorso che ha visto vincitore uno dei ricercatori finiti nelle intercettazioni dell'inchiesta Università Bandita che scoperchiò un sistema di concorsi pilotati.

“Dopo l'inchiesta giudiziaria che ha portato all'azzeramento dei vertici dell'ateneo, e di molti dipartimenti, nell'ateneo di Catania l'attenzione per il rispetto della legge, ma anche dell'etica pubblica, deve essere sempre altissima. L'istituzione universitaria deve essere esempio e non può passare il principio della furbizia ma quello del merito”, spiega Suriano.

“Ho appreso dalla stampa locale e dalla denuncia del ricercatore, vittima di un concorso truccato nell'ateneo etneo, Giambattista Sciré di un concorso per professore associato vinto da uno dei ricercatori “protetti” dall'allora capo dipartimento di Scienze Politiche Uccio Barone. Talmente protetto che il concorso, secondo gli atti dell'inchiesta, venne interamente pilotato per far vincere l'alunno del professore Barone con tanto di organizzazione di un falso convegno per rimborsare la commissione esaminatrice”.

“Da quel concorso poi vinto - ha concluso la deputata - questo soggetto ha fatto carriera vincendo, di recente, un altro concorso, stavolta per professore associato. Non sarebbe stato meglio per l'università evitare tutto ciò e bloccare tutto sino all'accertamento dei fatti attraverso un tribunale? Che tipo di segnale diamo alla nazione? Questi atti creano quel clima di sfiducia per i cui centinaia di eccellenze siciliane sono dovute scappare e continuano a scappare. Non è l'università che vogliamo”.