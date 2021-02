Urbanistica, attivato uno sportello digitale per i bonus statali

Lo sportello sarà al servizio delle imprese e dei tecnici professionisti per semplificare l’utilizzo degli incentivi statali per gli immobili tra cui l’efficientamento energetico, sisma bonus e fotovoltaico

La giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese ha deliberato su proposta dell’assessore all’urbanistica Enrico Trantino, l’istituzione di uno sportello virtuale a servizio delle imprese e dei tecnici professionisti per semplificare l’utilizzo degli incentivi statali per gli immobili tra cui l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Il servizio comunale urbanistica diretto da Biagio Bisignani, sulla scorta della delibera d’indirizzo della giunta Pogliese varata lo scorso 19 febbraio, verrà attivato senza costi aggiuntivi utilizzando il personale già in dotazione alla Direzione Urbanistica, con eventuale supporto, comunque non a titolo oneroso, dell’Università e degli Ordini Professionali competenti per materia.

“L’iniziativa - hanno spiegato il sindaco Pogliese e l’assessore Trantino – vuole essere un sostegno e un incentivo a utilizzare questi incentivi per dare occasioni di lavoro e sviluppo alla nostra città, soprattutto nel settore dell’edilizia ecocompatibile e della sicurezza sismica. Il fronte della semplificazione e della digitalizzazione rappresenta per noi un valore imprescindibile anche per venire incontro alle necessità di tecnici e professionisti che a vario seguono le procedure di accesso a questi incentivi finanziari per i fabbricati, talvolta particolarmente complesse, che il governo nazionale ha proposto nel periodo del Covid-19, come elemento di ripresa dei settori produttivi trainanti della nostra economia, fortemente segnata dall’emergenza sanitaria”.

Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità di accesso digitale dello sportello per gli incentivi statali, sulla scia delle analoghe iniziative che la Direzione Urbanistica ha già promosso per accedere a vari servizi di competenza comunale, inerenti autorizzazioni e rilascio documentazione urbanistica degli immobili, necessaria per cittadini, tecnici e imprese.