Vaccarizzo senza collegamenti: chiesta la riattivazione del servizio Amts

Il consigliere comunale Giovanni Petralia, di Forza Italia, chiede a gran voce il ripristino del collegamento Amts linea 538 nella zona Collina Primo Sole a Vaccarizzo. Il collegamento era stato sospeso circa un mese fa per le condizioni pessime del manto stradale in via del Vischio.

"Adesso dopo due interventi da parte dell'amministrazione - spiega Petralia - la strada risulta in condizioni adeguate per poter consentire ai mezzi Amts di transitare senza rischi particolari.Purtroppo anche nei casi in cui una strada risulta impraticabile si dovrebbe almeno garantire il mantenimento di un percorso ristretto e limitato, senza sospendere totalmente il servizio nell'intero territorio della Collina, lasciando i residenti nell'isolamento più totale. Anziani e piccoli studenti sono costretti a dover percorrere chilometri per raggiungere la prima fermata utile in zona Vaccarizzo e poter andare in città".

Il consigliere aveva inoltrato due richieste: una il 13 dicembre e l'altra il 7 gennaio per la riattivazione del servizio di trasporto. "Ho chiesto - conclude - il ripristino immediato del servizio per evitare altri disagi ai residenti di Vaccarizzo, cittadini troppo spesso dimenticati e trascurati".