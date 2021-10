Vaccarizzo, salta ancora il trasporto per gli studenti: il privato aggiudicatario si ritira

La periferia della periferia. Questa sembra essere Vaccarizzo. In attesa, da anni, dei lavori nella scuola del quartiere e adesso - complici i lacci e lacciuoli della burocrazia - senza servizio di trasporto scolastico verso gli istituti frequentati dagli alunni. A un mese dall'inizio delle lezioni ancora la soluzione non si intravede. Il problema lo avevano sollevato i residenti del quartiere, non tutti hanno la possibilità di fare circa 40 chilometri tra andata e ritorno per lasciare i figli a scuola e tra di essi vi sono pure disabili. La questione l'aveva sollevata il consigliere Graziano Bonaccorsi e sino a una settimana fa sembrava vicina alla risoluzione.

Difatti era stata effettuata una procedura per affidare il servizio ai privati. Ma lo scorso 5 ottobre è giunta una comunicazione al Comune da parte della ditta aggiudicataria dicendo di non essere in grado di effettuare il servizio così come era stato richiesto. La comunicazione l'ha data anche la dirigente scolastica Concetta Tumminia che ha detto ai genitori che il servizio è rimandato a data da destinarsi.

"Il servizio navetta non partirà - ha commentato il consigliere M5S Bonaccorsi - e quindi gli studenti non possono andare a scuola. L'azienda aggiudicataria ha ritirato l'offerta e ha mandato una comunicazione al Comune. Il problema è il trasporto pubblico a Catania: un servizio che non si cura di chi è diversamente abile e che ha isolato la periferia, vedi Vaccarizzo. Chi va a scuola di sera ha l'ultima corso alle venti e chi frequenta il serale non può andarci. La nuova Amts ha idea della condizione di Catania Sud? Ha un progetto per dare un servizio ai genitori che lavorano, a chi non ha l'auto? Vorremmo risposte. Come vorremmo risposte sui lavori della scuola di Vaccarizzo".