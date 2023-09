Melania Miraglia (FI) eletta presidente dell'VIII Commissione "Servizi sociali"

Melania Miraglia, consigliere comunale di Forza Italia a Catania, è stata eletta presidente dell'VIII Commissione "Servizi sociali" a Palazzo degli Elefanti. Il commissario azzurro per Catania e provincia Marco Falcone, il vice commissario cittadino FI Antonio Villardita, gli assessori azzurri Giovanni Petralia e Salvo Tomarchio, i componenti del gruppo consiliare di Forza Italia Piermaria Capuana, Milena Monteleone, Riccardo Pellegrino in una nota formulano i migliori auguri di buon lavoro alla collega, ringraziando il consiglio comunale etneo per il voto odierno.

"Siamo certo che Melania Miraglia - scrivono Falcone, Villardita e gli altri esponenti forzisti a Catania - saprà interpretare al meglio il ruolo assunto, nell'interesse dei catanesi, con la sensibilità che la contraddistingue specie rispetto alle istanze delle fasce deboli della città".