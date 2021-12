Via del Bosco, gli alberi "invadono" anche gli stalli per i disabili

Il consigliere del secondo municipio Fabio Lauria ha chiesto, con una nota ufficiale, la potatura degli alberi che si trovano in via Del Bosco. Nello specifico i rami hanno "invaso" la zona degli stalli blu e di quelli riservati ai disabili. "Ho inoltrato la richiesta ad agosto chiedendo all'amministrazione di curare il verde - spiega Lauria - poiché specie in quella zona le cime degli alberi e i loro rami hanno occupato lo spazio riservato agli stalli. In particolare un diversamente abile trova difficoltà nel parcheggiare, senza menzionare lo stato in cui si riducono le auto per via della resina e dei residui lasciati dagli uccelli".