Incrocio pericoloso in via Del Bosco, Lauria: "Già teatro di incidenti mortali, servono strisce pedonali rialzate"

Il consigliere del secondo municipio aveva già richiesto interventi per il ripristino della segnaletica nella zona ed evidenzia la necessità di mettere in sicurezza l'incrocio che segna l'intersezione con via De Logu

Un incrocio pericoloso, già teatro di incidenti stradali mortali, è oggetto di una richiesta del consigliere del secondo municipio Fabio Lauria. L'esponente consiliare di Forza Italia, infatti, per l'intersezione tra via del Bosco e via De Logu ha chiesto la messa in posa delle strisce pedonali rialzate. "Diversi residenti - dice Lauria - mi hanno segnalato la pericolosità dell'incrocio e ho verificato personalmente l'esigenza di migliorare la segnaletica con delle strisce pedonali rialzate in modo tale da garantire una maggiore sicurezza". Così il consigliere si è rivolto all'assessore alle Manutenzioni chiedendo un intervento "per evitare altre disgrazie".