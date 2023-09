Caltagirone, via libera dal Consiglio alla riduzione delle tariffe Tari

Il Consiglio comunale di Caltagirone, nel corso della seduta di venerdì sera, ha approvato due provvedimenti riguardanti la Tari (Tassa sui rifiuti): la presa d’atto della delibera del Cda di Kalat Srr del 4/9/2023 relativa ai proventi corrisposti dai consorzi di filiera e la modifica del Pef (Piano economico finanziario) 2022-2025 (via libera all’unanimità); le tariffe Tari per il 2023 e la presa d’atto della delibera del Cda di Kalat Srr che approva il nuovo Pef per il 2023 (ok con 13 sì e un astenuto). Con quest’ultima deliberazione l’assise, alla luce della revisione straordinaria del Pef (che ha comportato una diminuzione di circa 149mila euro), ha dato il via libera a questa riduzione del tributo che sarà “spalmata” su tutti gli utenti.

“Grazie alla revisione straordinaria del Pef (Piano economico finanziario), che è passato da 6.239.479 a 6.089.792 euro, con uno scostamento al ribasso di circa 149mila euro, ci siamo immediatamente attivati per restituire questo risparmio ai cittadini. Infatti abbiamo destinato questa somma alla riduzione del tributo Tari per tutti: famiglie e attività economico-commerciali”. Così l’assessora alla Transizione ecologica, Lara Lodato sull’approvazione delle tariffe Tari per il 2023 effettuata dal Consiglio comunale nell’ultima seduta.

“Di conseguenza – aggiunge l’assessora -, sul saldo Tari avranno un risparmio sia tutte le utenze domestiche, sia tutte le utenze non domestiche, ad eccezione di ospedali e carceri, perché queste due categorie non eseguono in maniera puntuale la raccolta differenziata, determinando così un aggravio di costi per il Comune, dunque per tutti noi. In merito abbiamo seguito il principio del "chi inquina paga" sancito dalla legge e in questo modo abbiamo garantito l’equità del tributo, andando a gravare sulle categorie che incidono negativamente sul bilancio dell’ente a causa di una loro cattiva gestione della raccolta differenziata.”