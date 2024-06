Via Santa Sofia, Spoto (MpA): "Un’ambulanza percorre 30 metri in 3 minuti"

"Nonostante la nostra denuncia dei giorni scorsi, la situazione qui via Santa Sofia è sempre critica, anche dopo alcune iniziative poste in essere dalle istituzioni comunali". Ad intervenire è la consigliera comunale del MpA, Serena Spoto che, dopo la coordinatrice catanese Pina Alberghina, torna a porre l’attenzione sulla questione della viabilità in via Santa Sofia nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso del Policlinico.

"Ho raccolto le lamentele di numerosi operatori – spiega Serena Spoto – che riferiscono come quanto è stato fatto non sia sufficiente, per quanto sia apprezzabile. Ci troviamo sempre in una continua emergenza, con svariati cittadini che continuano a sostare sulle corsie inerenti alle attività ospedaliere. Risultato? Un’ambulanza percorre 30 metri in 3 minuti. Non è concepibile – prosegue Serena Spoto - che nel 2024 non si comprenda a pieno quanto sia fondamentale un pronto soccorso e che si dia priorità alle, seppur importanti, piste ciclabili rispetto alla salute dei cittadini. E’ auspicabile, come chiedono operatori e semplici cittadini, che vengano presi provvedimenti per dare un segnale forte. Peraltro – conclude Serena Spoto – l’analogo problema si riscontra anche nei pressi dell’ospedale Garibaldi durante i giorni in cui è presente il mercato rionale".