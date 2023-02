Elezioni Comunali, il campo progressista avvia tavoli tematici sulle problematiche della città

"È un primo, importante, passo - si legge nella nota - per costruire un percorso unitario di chiara discontinuità con il passato amministrativo della nostra città per disegnare un progetto unitario, aperto alla più ampia partecipazione, nella prospettiva di un’alleanza politico-programmatica in vista delle prossime elezioni amministrative"