Viagrande, iniziati i lavori per la nuova sede della polizia locale

“Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria degli ex uffici dell’Area Politiche Sociali di via della Regione 24 che al termine delle opere ospiteranno la nuova sede del Comando di Polizia Locale” lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“Nei mesi scorsi si è proceduto al trasferimento dell’Area Politiche Sociali e Cultura nello storico palazzo municipale di piazza San Mauro, le cui opere di manutenzione straordinaria si sono concluse, ripristinandone l’antico splendore e lasciando in dote una migliorata fruibilità. Nell’ambito del piano di riorganizzazione degli uffici, il plesso che ha ospitato l’Area Politiche Sociali e dove insiste il centro diurno per anziani, è oggetto di un altrettanto corposo intervento di manutenzione straordinaria, il cui costo complessivo ammonta a circa 50mila euro”, prosegue Leonardi.

“Nel dettaglio gli uffici di via della Regione 24 sono interessati da interventi di rifacimento e rideterminazione degli spazi che consentiranno di dividere nettamente l’area assegnata alla Polizia Locale da quelle destinate al Centro operativo comunale, all’associazione Aquile Monteserra e allo stesso centro diurno per anziani; in corso, con un’autonoma procedura, anche la manutenzione e la realizzazione ex novo, dove necessario, dell’impianto di rete così da adeguarlo alle esigenze della Polizia Locale” prosegue il sindaco di Viagrande. “Nella medesima struttura, inoltre, si sono da poco ultimati anche le opere per la realizzazione di un secondo campo di bocce e per il ripristino di uno dei muri di recinzione, in applicazione di quanto previsto dal bilancio partecipativo” aggiunge Leonardi.

“Al termine di un di tutti gli interventi, la Polizia Locale lascerà la storica sede di Piazza San Mauro e potrà contare su una sede adeguatamente dimensionata e dotata di ampio parcheggio, pur restando in una zona centrale. È un’operazione paragonabile, con i dovuti distinguo, al trasferimento degli uffici comunali che dalla sede di piazza San Mauro, prima furono allocati proprio nella struttura di via della Regione 24 e successivamente nello splendido plesso di Palazzo Partanna” continua Leonardi.

“Si tratta – conclude - di un ulteriore tassello di un articolato piano per la valorizzazione del patrimonio immobiliare volto ad garantire ad ogni ufficio la migliore collocazione possibile, in termini di accessibilità e spazi, e che ci ha consentito nel giro di qualche anno di far splendere, da una parte Palazzo Partanna e dall’altra lo storico palazzo municipale”.