Viagrande, il sindaco: "Rimborsati costi del trasporto scolastico a 125 famiglie"

“Gli studenti delle scuole di Viagrande non sosterranno alcun onere per il trasporto scolastico relativo al periodo 2019/2020: la disponibilità di fondi nazionali e la precisa scelta adottata dall’amministrazione hanno consentito di erogare la seconda rata del rimborsi, a saldo dei costi sostenuti” lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“La sostanziale riduzione dei trasferimenti regionali in materia non aveva consentito all’amministrazione di restituire per intero il costo degli abbonamenti per il trasporto scolastico, come era sempre avvenuto negli anni precedenti. Una situazione non semplice, sia per chi amministra, sia per i 125 nuclei familiari interessati, che è stata superata grazie alla disponibilità di fondi nazionali: somme destinate al trasporto scolastico e legate all’emergenza Covid-19 che sono state utilizzare anche per compensare i minori trasferimenti ricevuti dalla Regione Siciliana” prosegue Leonardi.

“In un momento certamente non semplice, d’intesa con l’assessore alla Scuola, Rosanna Cristaldi, abbiamo compiuto una scelta che dà continuità a quanto garantito in passato, evitando, allo stesso tempo, di gravare su bilanci delle famiglie” sottolinea il sindaco di Viagrande. Poi il primo cittadino ha concluso: “Dopo il parziale rimborso erogato nei mesi scorsi, in questi giorni i nuclei familiari interessati riceveranno il saldo a totale azzeramento dei costi sostenuti. Siamo in presenza di una situazione inedita che si è conclusa positivamente, ma non abbiamo la certezza che sarà possibile replicarla anche per il corrente anno scolastico. Dipenderà dalle somme che verranno messe a disposizione a livello regionale e nazionale”.