Villaggio Sant'Agata, interventi per la sicurezza stradale

La scarificazione e il rifacimento del manto stradale della via Mastroianni nel villaggio Sant’Agata, sono stati effettuati in questi giorni dalle manutenzioni comunali. I lavori attesi da tempo e fortemente sollecitati all’amministrazione comunale dal consigliere comunale Santo Russo, hanno risolto un grave problema di sicurezza per i cittadini di quella zona, per via delle numerose buche sull’asfalto, in alcuni punti pericolosamente sconnesso, eliminando gravi rischi sia per i pedoni sia per gli automobilisti.

Il consigliere comunale Russo ha espresso soddisfazione per l'avvio dei lavori e per il ripristino della sicurezza nella sede viaria annunciando di voler continuare a sollecitare altri interventi, attesi da tempo, nelle periferie.