La sindaca di Roma elogia Condorelli: "Occorre denunciare senza paura"

In un post su Facebook Virgina Raggi si è complimentata con l'imprenditore etneo che ha denunciato i tentativi di estorsione messi in atto dai clan

''Avere il coraggio di denunciare, di non abbassare la testa. Sempre e in ogni occasione. È questo il modo per cambiare le cose. Per questo ho molto apprezzato il gesto di Giuseppe Condorelli, a capo dell'omonima azienda dolciaria, che ha denunciato un tentativo di estorsione da parte di Cosa Nostra. Un gesto importante perché lancia un messaggio fondamentale: non avere paura, avere fiducia nelle istituzioni e denunciare''. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

''Voglio ricordare, per esempio, il coraggio di un imprenditore che a Roma, dopo aver vinto regolarmente la nostra gara d'appalto per i lavori di rifacimento della Fontana dello Zodiaco a Ostia, ha resistito alle intimidazioni e alle estorsioni di alcuni criminali per poi denunciare tutto ai carabinieri", ha proseguito l'esponente del M5S.

"Oggi sono tante le persone in difficoltà, piegate dalla crisi scaturita dalla pandemia - ha proseguito nel suo post Virginia Raggi -. Persone che rischiano di cedere alle pressioni di criminali e usurai. Lo dimostra il fatto che negli ultimi mesi sono raddoppiate le richieste di aiuto arrivate allo sportello anti-usura della Confcommercio. E tante arrivano proprio da ''nuove categorie''. A loro, come prima cosa dico: denunciate. E poi voglio ricordare a tutti che un'alternativa c'è. A Roma abbiamo aperto un fondo da 3 milioni per il microcredito grazie al quale chi non può offrire garanzie alle banche ha la possibilità di richiedere un prestito. Dobbiamo agire insieme, con coraggio e determinazione. Sempre a testa alta''.