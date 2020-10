Vizzini, M5S annuncia: "Approvato stanziamento di 375 mila euro per il Comune"

Durante il periodo estivo, caratterizzato dalla polemica per la realizzazione di una tendopoli per ospitare i migranti a Vizzini, i parlamentari del Movimento Cinque Stelle avevano preannunciato la richiesta - tramite un emendamente al dl Agosto - di uno stanziamento di 3 milioni di euro per i Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

Adesso è arrivato l'ok da parte del senato e quindi nel catanese il Comune di Vizzini potrà beneficiare di un contributo di 375 mila euro. Gli altri comuni interessati, con contributo di pari entità, sono Augusta, Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Caltanissetta, Pozzalo, Messina e Siculiana.

Lo hanno annunciato i deputati siciliani del M5S Eugenio Saitta, Simona Suriano, Paolo Ficara, Gianluca Rizzo e Filippo Scerra: “Le risorse potranno essere utilizzate per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori".

“L’obiettivo di questo emendamento è dare supporto a quei comuni che devono garantire al contempo la sicurezza dei cittadini e dei migranti, consapevoli che la gestione dei flussi migratori risulta ancora più complessa in questa delicata fase segnata dalla pandemia da Coronavirus. Ovviamente, tale contributo non può e non deve essere considerato fine a se stesso. Il fenomeno migratorio va affrontato in maniera strutturale e continueremo a chiedere al governo soluzioni di ampio respiro e di sensibilizzare l'Unione Europea perché dobbiamo dare risposte urgenti ai siciliani”, spiegano i parlamentari.