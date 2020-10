L'associazione We Love Unict dona colonnine igienizzanti al primo municipio

Questa mattina l’associazione universitaria We Love Unict ha donato due colonnine igienizzanti e una tanica di gel al primo municipio del Comune di Catania. A ricevere la donazione il presidente del municipio Paolo Fasanaro, il po Michele Giunta e i dipendenti.

"L'associazione Universitaria We Love Unict - spiega Alberto Vazzano, neopresidente dell’associazione universitaria - ha deciso, tramite una colletta tra i membri stessi di acquistare due colonnine igienizzanti per contrastare il Covid-19 e di donarle presso la sede del I Municipio della città di Catania. Crediamo, infatti, che iniziative del genere possano aiutare a responsabilizzare i cittadini nel rispetto delle misure di prevenzione".

"Ringrazio tutti i ragazzi dell’associazione We Love Unict per la sensibilità che hanno mostrato e per aver scelto di tutelare la salute dei dipendenti pubblici del I municipio, dei tanti cittadini fruitori dei servizi che quotidianamente si presentano ai nostri sportelli ed anche dei Consiglieri di quartiere e di coloro i quali partecipano alle sedute", dichiara Fasanaro.

"Un'importante iniziativa che arriva proprio al momento giusto, un momento in cui i contagi sembrano risalire e dove, quindi, l’utilizzo dei

dispositivi di protezione e di tutte le precauzioni necessarie è fondamentale", ha concluso.