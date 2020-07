Zone franche montane, Drago (M5S): "Occasione di supporto concreto"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago ha preso parte all'audizione della Commissione Finanze e Tesoro sul tema della istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Sono stati auditi il professor Riccardo Compagnino e Vincenzo Lapunzina, presidente del Comitato promotore per l'Istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia “Ho portato avanti - spiega Drago - con il comitato pro istituzione, le ragioni dei cittadini che intendono avvalersi di questo strumento consentito dallo statuto speciale della Regione Siciliana e che possono essere volano di sviluppo e per colmare gap strutturali ed economici”. “Difatti le aree interne siciliane – prosegue la senatrice – hanno patito la cronica mancanza di collegamenti, penuria di investimenti e di uno spopolamento incessante. Occorre quindi tutelare questi territori che stanno vedendo una lenta agonia con le giovani generazioni che decidono di investire I loro titoli di studio e le loro professionalità altrove”. “Lo strumento della zona franca porterebbe importanti ed essenziali sgravi fiscali per chi investe nei territori e, come sappiamo, gli investimenti portano nuove energie, lavoro e di conseguenza sviluppo. Di sicuro l'audizione dei qualificati ospiti ha portato l'attenzione sul tema che verrà di certo approfondito affinché si diano risposte concrete a migliaia di siciliani”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.