Il Prof. Vincenzo Di Silvestro nominato responsabile scuola per il PD provinciale catanese. Ho accolto e accettato con profondo senso di rispetto la delega alla scuola che il Partito Democratico Provinciale ha voluto darmi, ringrazio per questa scelta il Segretario Provinciale Angelo Villari , la segreteria tutta e Salvo Bonaccorsi, collega instancabile, a cui ho chiesto di continuare a dare il suo prezioso contributo. Il mio primo pensiero, oggi,va a tutti i colleghi che finalmente ritornano in classe, ai ragazzi e alle famiglie. È stato il periodo più buio che la scuola, in quanto agenzia formativa, ha visto dal dopoguerra. Mi auguro che queste prime aperture, siano solo l’ inizio di un futuro che superi in termini qualitativi il passato della scuola italiana. Aprire non basta. Bisogna dotare le scuole di impianti di aerazione e renderle dei luoghi non solo sicuri ma pure confortevoli dove i nostri ragazzi possano tornare a sentirsi al centro di un sistema creato esclusivamente per la loro formazione. A breve creeremo un gruppo di lavoro ed una pagina con una mail dedicata dove iniziare ad ascoltare tutti i consigli e le istanze che vengono da chiunque abbia a che fare con il mondo scolastico. Genitori, insegnanti, ragazzi, la scuola unisce le nostre vite, facciamo in modo che sia all’ altezza pure dei nostri sogni. Grazie. Vincenzo Di Silvestro.