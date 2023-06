Il sushi conquista Catania, i nostri ristoranti preferiti

Il sushi, ormai da qualche anno, è entrato anche nel cuore dei catanesi. E, se prima i locali erano pochissimi, adesso c'è l'imbarazzo della scelta. Individuare i "migliori" ristoranti è sempre complicato, perchè bisogna tener conto della qualità, del servizio, del rapporto qualità/prezzo e della location, per indicare solo alcuni punti che abbiamo preso in considerazione per muoverci lungo il mare di ristoranti giapponesi che spopolano tra le strade di Catania. Ci sono le proposte classiche e quelle rivisitate con sapori e abbinamenti diversi. Anche mediterranei. Il risultato è una contaminazione di gusti e culture che, anche a Catania, ha dato una nuova vita a sushi e sashimi. Vi suggeriamo i nostri ristoranti preferiti.

1. OXIDIANA (Via Conte Ruggero, 4 Catania)

La storia del sushi a Catania ha inizio proprio qui. Quando ancora c'erano i timori nel "mangiare pesce crudo" e piena fiducia veniva riposta solo in questo ristorante giapponese. Aperto nel lontano 2001, negli anni, ha confermato la sua indiscussa qualità sia per la freschezza della materia prima sia per la gentilezza del personale in sala e raffinatezza nel design del locale. Design moderno con cucina a vista, stile minimal che strizza un occhio all'arte. Da provare qualche novità come Gyoza black cod e gamberi, i conosciutissimi ravioli giapponesi con un ripieno agrumato e fresco, serviti con una piccante salsa di soia.

E ancora il "Gunkan mix" con uova di salmone, scampi, capesante, tartufo o riccio di mare. "Squid roll" con calamaro in tempura, pesce bianco scottato, salsa all’Avocado e peperoncino. Oppure "Oxi Salmon Roll" con ambero in tempura, salmone scottato, tartare di salmone piccante e cavolo rosso.

E come non assaggiare il "Catania roll": tonno, pesce bianco, surimi, avocado, cetriolo e insalata. E per concludere, forse si tratta di un fuori menù, ma per noi indimenticabile: sweet Gyiza con ricotta, cioccolato e zest di agrumi. Da Oxidiana è possibile anche gustare ottimi cocktail. Una drink list ben studiata che si ispira ai colori e profumi nipponici non dimenticando la certezza delle tradizioni. Ecco che nel Margarita possono fare la loro garbata apparizione gli agrumi giapponesi o il sakè.

2. Dakoky (Via Firenze, 114, Catania)

In un'atmosfera raffinata, intima e accogliente, è possibile provare la Modern Japanese Cuisine, il Sushibar o una sushi Experience. Iter degustativi che accompagnano in un viaggio orientale fatto di forme, colori e seducenti sapori. Ricerca delle materie prime, sperimentazione, contaminazione e attenzione alla presentazione dei piatti. Sono queste le caratteristiche del menu variegato che offre Dakoky, con oltre 150 piatti di cucina nipponica e fusion. Si può cominciare con una tempura di gambero blu o hosomaki di gambero. Da provare uramaki con gambero rosso di Mazara. In via Firenze 114, è possibile immergersi nella "Uramaki experience" con gambero rosso "Mazara roll" o con salmone scottato e cipolla croccante "Uracrash". Oppure la selezione di Nigiri dello chef Kondo.

3. Agua Loca (Via Martino Cilestri, 107)

Giappone incontra i Caraibi a Catania. Il risultato di questo viaggio è una fusion di sapori e colori. Tra sushi, pokè bowl e chip nacho. Frutta esotica, salse, colori e tanti profumi. Chi varca la soglia di questo locale, si trova catapultato in una experience nipponica accostata ai profumi e ai colori esotici. Un format, quindi, divenuto di tendenza grazie principalmente alla scelta delle materie prime, agli accostamenti e al rapporto qualità-prezzo. La formula di Agua Loca si basa, infatti, su piatti in costante evoluzione grazie alla creatività del capo-chef. A tal proposito, è possibile gustare la sua specialità proposta in menù, rigorosamente a sorpresa.

Si può iniziare con una Tropical shrimp tempura, con gamberi dall'impanatura voluminosa e croccante. Poi, da provare Lobster Crunch: tortilla di riso croccante, gamberi, aragosta kanikama tartare, formaggio mix, burro chiarificato e cipollotto.

E non possono mancare i crazy o tempura roll: tra tutti "bad boys" e "punta cana". ?Ottimi e puntuali anche i servizi delivery e takeaway. ?

Amocù, Via Vecchia Ognina, 147 B

La proposta di sushi che Amocù porta a Catania è vivace ed elegante. I colorati futomaki, e gli uramaki, le delicate ceviche di pesce, arricchite da salse asiatiche o leche de tigre, le profumate tartare, i gunkan, i croccanti tacos. E i dolci, ovviamente: tutti ispirati alla cucina internazionale e reinterpretati in chiave Amocù. Asian Mood Cuisine è un viaggio tra i sapori in cui la cucina giapponese e quella asiatica accolgono raffinati tocchi esotici e contemporanei. Con il calare della sera Amocù si trasforma in uno dei più affascinanti ristoranti di Catania: l’antico palazzo in stile Liberty, è impreziosito dall’illuminazione e dall’arredamento moderno ma accogliente, pensato per stimolare tutti i sensi e rendere la cena un’esperienza multisensoriale.

L’ampia terrazza esterna vi accoglie in una piccola oasi riservata nel cuore della città, immersa nel verde, tra luci soffuse che rendono l’atmosfera accogliente ed elegante, L’ampia proposta eno-gastronomica spazia tra i piatti internazionali come sushi, ceviche, tacos, tartare, gunkan, uramaki, futomaki, hot roll o sashimi. La brigata di Amocù è guidata dall’esperienza internazionale e dalla passione dello chef Rui Antunes originario di Lisbona, che porta con sé le contaminazioni della cucina nippo – brasiliana, in quella di tradizione giapponese. Il risultato sono dei piatti che mixano consistenze e profumi, ingredienti e culture diverse, affascinando alla vista e stupendo all’assaggio.

Amocù ha portato in città il primo sakè-bar di Catania in cui degustare sakè, whiskey e gin asiatici o lasciarsi stupire dai cocktail mixology. Il ristorante possiede anche una vasta cantina che custodisce una ricca varietà di vini nazionali ed esteri tra cui le più rappresentative etichette francesi, austriaci e tedeschi.

Basho Sushi Boutique (Viale XX Settembre)

Una Villa antica, "Miranda", al viale XX Settembre che punta sull'eleganza. Ecco che Basho - presente già a Soverato, Lamezia Terme, Cosenza, Bari e Catanzaro - a Catania diventa Boutique. Un omaggio a uno dei più grandi maestri di sushi giapponese. Ma all’interno non solo sushi. E' possibile, infatti, gustare anche piatti della cucina sud-americana, in particolare brasiliana, della cucina cinese e dell’Italia meridionale. Il risultato è una cucina molto varia e diversificata.

Michele Giglio, fondatore e proprietario, ha impiegato la propria professionalità e il proprio estro nella realizzazione di questo ristorante unico. Unendo la cucina brasiliana a quella giapponese, il tutto con contaminazioni italiane, è infatti riuscito a creare pietanze originali e deliziose. Uno dei punti fondamentali per il raggiungimento di tale traguardo è l’attenzione dedicata alla scelta delle materie prime: queste, infatti, sono di eccellente qualità, genuine e, in gran parte, a Km zero.

Come le alghe utilizzate per comporre i piatti, fatte arrivare direttamente dal Giappone, viaggiando a temperatura controllata; oppure le salse, importate sempre dal Paese del Sol Levante. Punto d’onore è il pesce, freschissimo, di produzione italiana per l’80%. Il tutto viene offerto in un ambiente sempre curato, raffinato ed elegante.