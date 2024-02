Rotary club Catania sud elegge i nuovi consiglieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il Rotary Club Catania Sud durante l’Assemblea elettiva ha nominato il Consiglio Direttivo che prenderà carica il I luglio 2024. A guidare questa dinamica squadra sarà il Presidente Marco Lombardo che subentrerà all’attuale Presidente Benedetto Diana, sarà affiancato dal Segretario Antonio Giuffrida, dal Prefetto Sabina Taormina, e dalla Tesoriere Doriana Montella. Marco Lombardo, socio del Club dal 2010 dove nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi, assume il ruolo di Presidente del Rotary Club Catania Sud e, per come da tradizione, guiderà il Club nella realizzazione di progetti di service significativi per il bene delle comunità, sia locali che internazionali. Il Consigliere Segretario Antonio Giuffrida svolgerà un ruolo chiave nell'organizzazione e nella gestione delle attività del Club. La sua competenza e la sua attenzione ai dettagli contribuiranno al successo delle iniziative programmate. Il Consigliere Prefetto Sabina Taormina con la sua passione per il servizio alla comunità e la sua leadership contribuirà a curare l’immagine del Club e l’organizzazione degli eventi. Il Consigliere Tesoriere Doriana Montella sarà responsabile della gestione finanziaria, oltre a garantire la trasparenza e l'efficienza nella raccolta e nell'utilizzo delle risorse a sostegno nelle iniziative benefiche. Elio Coniglione sarà il Presidente eletto per l’anno 2025-26 e come membro del Consiglio contribuirà alla continuità e allo sviluppo delle attività del Club. Benedetto Diana, come Past President, fornirà il suo prezioso supporto e consulenza, basato sulla sua vasta esperienza maturata nel service nell’anno di sua presidenza. Entrano con entusiasmo per la prima volta nel Consiglio Direttivo Guido Condorelli e Mariapia Gangemi, Soci di recente affiliazione che porteranno fondamentale supporto alle attività del Club. Gli altri Consiglieri, di consolidata esperienza, Luigi Castorina, Giancarlo Modena e Gaetano Valastro oltre ad essere di fondamentale supporto a tutto il Consiglio Direttivo apporteranno competenze specifiche, una prospettiva diversificata, e contribuiranno all'efficacia delle decisioni del consiglio. L’attività del Rotary Club Catania Sud conterà, anche per l’anno 2024-25, sul contributo di tutti i Soci, del Rotaract e dell’Interact per garantire il suo impegno nel servizio della comunità con la massima dedizione e la massima passione. A breve il Presidente vaglierà con il Consiglio Direttivo la fattibilità dei progetti individuati sia locali che internazionali che verteranno su prevenzione, diagnosi precoce delle malattie, gestione dell’emergenza, ambiente, inclusione, donna e tutela materno infantile, valorizzazione del territorio e pace nel mondo. Diversi saranno gli incontri di formazione rotariana previsti per i Soci e gli appuntamenti di raccolta fondi per il finanziamento e la sostenibilità delle iniziative.