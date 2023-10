Al Policlinico visite gratuite per diganosticare e curare l'alopecia areata

Venerdì 27 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12 e 30, negli ambulatori della Clinica Dermatologica dell’ospedale Policlinico "G. Rodolico – San Marco", al piano terra del padiglione 4 di via Santa Sofia 78, verranno offerte visite gratuite per la valutazione dei sintomi correlati all’alopecia areata, una patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli o peli del corpo. La clinica, diretta da Giuseppe Micali, aderisce così alla quinta edizione dell’ "Alopecia areata Day", la campagna informativa dedicata alla sensibilizzazione ed alla condivisione delle cure per questa malattia che ha un notevole impatto socio-economico. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Sidemast(in particolare del Gruppo di Studio di Patologie Annessiali della società italiana di dermatologia e malattie a trasmissione sessuale) e della Aipaf(Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends Odv). Lo screening gratuito è rivolto ai pazienti e a coloro che hanno sintomi sospetti da alopecia areata, allo scopo di valutare il livello della malattia, affrontare le difficoltà, fugare ogni dubbio sulla patologia, oltre che migliorare la sensibilizzazione e la condivisione delle cure. L’accesso è libero senza prenotazione e si procederà fino ad esaurimento della disponibilità.