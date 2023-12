Assegnazione di 3 "Bollini Rosa" a Humanitas Istituto Clinico Catanese

Fondazione Onda ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2024-2025 a 367 ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Tra questi è presente Humanitas Istituto Clinico Catanese che ha ricevuto 3 Bollini Rosa.

"L’11a edizione dei Bollini Rosa, che ha il patrocinio di 31 enti e società scientifiche - afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda - rinnova il nostro impegno nella promozione di un approccio gender-oriented all’interno delle strutture ospedaliere, riconoscendo l’importanza di servizi e percorsi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche, che si distinguano per la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate. I 367 ospedali premiati costituiscono una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose, un canale di divulgazione scientifica per promuovere l’aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari. Allo stesso tempo gli ospedali con il Bollino Rosa rappresentano per la popolazione, l’opportunità di poter scegliere il luogo di cura più idoneo alle proprie necessità, nonché di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate a specifiche patologie, con l’obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate".

La valutazione degli ospedali avviene tramite un questionario di candidatura composto da circa 500 domande, che valutano tre criteri principali: la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati, tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali in ottica multidisciplinare gender-oriented, l’offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti alla degenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici (volontari, mediazione culturale e assistenza sociale) e infine il livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale. Un apposito Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi Professore di Igiene e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, valida i Bollini conseguiti dagli ospedali, tenendo in considerazione anche gli elementi qualitativi di particolare rilevanza. I Bollini Rosa "sono un segno concreto – dichiara Ricciardi – dell’attenzione che medicina, sanità e assistenza rivolgono alle donne cercando di praticare una medicina moderna, consapevole della complessità che la specificità di genere richiede. Mi auguro che siano sempre più gli ospedali candidati a bollini come questo".

"I 3 Bollini Rosa assegnati al nostro Istituto – afferma la dott.ssa Paola Pesce, Direttore Sanitario di Humanitas Istituto Clinico Catanese – sono una conferma del nostro impegno per la salute della donna. La promozione della qualità e dell’attenzione per i pazienti riguarda tutti i nostri professionisti, che lavorano per offrire cure di alto livello e un ambiente favorevole alla guarigione. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che ci sprona a continuare a lavorare per migliorare ulteriormente l’offerta di servizi dedicati alla salute della donna".