Una camminata di solidarietà per sensibilizzare i catanesi sulla fibromialgia

Una camminata di solidarietà per sensibilizzare sul riconoscimento della fibromialgia, la diagnosi precoce e le cure mirate è in programma sabato 4 marzo, aperta a tutti, con partenza alle ore 10 da piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno). L'iniziativa è promossa dalla IV Commissione consiliare Sanità del Comune, presieduta da Sara Pettinato, con l'Aisf (associazione italiana sindrome fibromialgica) e diverse realtà che sostengono l'impegno perché la patologia, caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e affaticamento, possa avere fondi dedicati con centri di riferimento per la diagnosi e le cure, oltre che un codice di esenzione da associare al codice identificativo riconosciuto di recente (il 729.0).

Tra le associazioni che si sono unite per supportarequesta mattinata di solidarietà, anche con propri messaggi, ci sono la Forza di Christian, Laura Vive in me, Io sono Giordana, La voce di una è la voce di tutte, Agata donna per le donne, Stella Danzante, Telethon, Confindustria Catania imprenditoria femminile , U.N.V.S., Lions Club Catania Faro Biscari, V.O.I. e inoltre San Marco donatori sangue che, per l'occasione, sarà presente con l'autoemoteca per raccogliere nuove adesioni di donatori.