Domenica 2 maggio centri vaccinali territoriali aperti dalle 8 alle 14

Prosegue la campagna “Porte aperte” per la vaccinazione senza prenotazione. L’iniziativa è rivolta agli over 60, agli over 80 e a tutti i soggetti ad elevata fragilità. In provincia sono 9 i Centri vaccinali coinvolti

“Porte aperte” per la vaccinazione anti-Covid senza prenotazione, domenica 2 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in tutti i Punti di Vaccinazione Territoriali dell’Asp di Catania. L’Hub vaccinale di Catania sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Governo Musumeci con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla vaccinazione contro il Covid, si potenzia così l’offerta vaccinale sul territorio provinciale prevedendo, appunto per domenica 2 maggio, le aperture straordinarie dei PVT.

La campagna è rivolta:

- ai cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa)

- ai cittadini d’età pari o superiore a 80 anni (che avranno una corsia

preferenziale)

- ai soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal

medico di medicina generale che attesti lo stato di salute comprovante la condizione di “elevata fragilità”, secondo le categorie riportate nelle tabelle ministeriali. In provincia di Catania, anche domenica 2 maggio, sarà pertanto possibile, esclusivamente per questi target di utenti, ricevere il vaccino senza prenotazione:

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile)

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00, presso i PVT di:

- Acireale (Via Martinez, 19)

- Adrano (Piazza Sant’Agostino)

- Belpasso (Via Nino Martoglio, 11)

- Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 - Hospice)

- Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42)

- Mascalucia (Via di San Michele - Massannunziata)

- Randazzo (Via Ospedale, 2)

- Scordia (Via Luigi Capuana, 32).

L’apertura straordinaria non riguarda, quindi, i Punti di Vaccinazione degli ospedali dell’Asp di Catania. Per rendere più agevoli i percorsi e ridurre le attese, all’Hub di Catania sono attive diverse corsie di accesso alla vaccinazione:

- una corsia per gli utenti prenotati - “Line prenotati” -, aventi diritto, che hanno eseguito regolare prenotazione tramite il portale dedicato

- una seconda corsia, definita “Open line”, rivolta a soggetti over 60 (nati nel 1961) non prenotati;

- una terza corsia, detta “Line anamnesi” (medici di base), per i soggetti, aventi diritto, già muniti di anamnesi precompilata dal proprio medico di medicina generale.

Allestito anche un Punto vaccinazione drive in, esterno, per utenti fragili o che hanno difficoltà a deambulare.

I punti di vaccinazione e orari per venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio

Prosegue, intanto, per la giornata di oggi, venerdì 30 aprile, e per domani, sabato 1 maggio, l’Open Day di vaccinazione, per le categorie sopra indicate, senza prenotazione, presso:



- l’Hub di Catania, dalle ore 8.00 alle ore 20.00

- il PVT di Acireale, venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 20.00; sabato dalle ore 8.00

alle ore 14.00

- il PVT di Adrano, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

- il PVT di Belpasso, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

- il PVT di Caltagirone, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

- il PVT di Linguaglossa, venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

- il PVT di Mascalucia, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

- il PVT di Randazzo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

- il PVT di Scordia, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.