Carenza di personale nelle unità di emergenza-urgenza, Uil Fpl chiede un tavolo tecnico

"La Uil Fpl-Medici Sicilia, dopo la riunione in Assessorato Regionale alla Salute per discutere della nota del 5 gennaio scorso, emanata dallo stesso assessorato ai Commissari Straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Siciliana in merito all’istituzione dei dipartimenti interaziendali di Emergenza-Urgenza, si dichiara contraria alla proposta che prevede "la definizione di un Unico Dipartimento Interaziendale per Provincia che accorpi funzionalmente le specifiche strutture al momento operanti nel relativo ambito". E' quanto si legge in una nota del sindacato dei medici siciliano.

Per questo motivo, la Uil Fpl-Medici Sicilia ha ribadito che “quanto indicato nella nota non rappresenta il modo efficace per affrontare la grave carenza di personale medico e sanitario presso i Pronto-Soccorso della Regione Siciliana, anzi aggraverebbe ancora di più la situazione, perché verrebbero a mancare unità mediche nelle discipline di Medicina e Chirurgia”, come affermato dal segretario generale della Uil Fpl Salvatore Sampino e dal Segretario Regionale Area Medica e Sanitaria Fortunato Parisi. La nota del l’assessorato suggerisce di avviare, tramite accordi diretti tra le specifiche strutture, un sistema di mutua integrazione dei fabbisogni di personale localmente emergenti, ivi compresa la trasversale copertura dei turni previsti nelle singole unità operative, mediante lo spostamento temporaneo delle figure specialisti che corrispondenti".

La Uil Fpl-Medici Sicilia ha chiesto all'assessore Volo la costituzione di un tavolo tecnico per avviare un "atto di ricognizione del personale che opera in ogni singola unità di MCAU con il relativo carico di lavoro: numero di accessi, patologie afferenti e dei tempi di stazionamento dei pazienti, in modo da affrontare in maniera seria e adeguata la delicatezza e la straordinarietà della carenzadi personale medico e sanitario nei pronto soccorso dell'isola", teso a trovaredelle soluzioni così come è avvenuto in alcune Regioni come Calabria, Veneto e Piemonte". E' stato programmato un'ulteriore incontro per il 30 gennaio.