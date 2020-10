A Belpasso sorgerà un centro di disabilità neurologica complessa

Sorgerà a Belpasso il Centro di disabilità neurologica Complessa, una struttura che sarà post all'interno del Poliambulatorio Asp e dedicata alla memoria del dottor Giuseppe Vasta, prematuramente scomparso a causa del Covid-19. "Ho fortemente promosso la sua realizzazione, la cui rilevanza avrà effetti su tutto il bacino della Sicilia Orientale. Il centro accoglierà un presidio per le persone con affette da Parkinson e un ambulatorio per disordini del movimento e trattamento con tossina botulinica. Ringrazio per la collaborazione i vertici dell'ASP di Catania, il direttore generale, Maurizio Lanza, quello sanitario Rapisarda, il direttore amministrativo, Proclamà, il direttore attività territoriali, Luca nonché il dott. Festa e la dott.ssa Di Pietro dell’Unita’ Operativa Affari Generali. Ringrazio altresì i neurologi Marco Ciriacono, Pietro Marano, Angelo Pappalardo, autori del progetto di istituzione del centro". Lo afferma il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Alfio Papale, promotore istituzionale dell'iniziativa.

