Il segretario generale nazionale della Uil Fpl Domenico Proietti a Catania per un convegno sulla valorizzazzione degli oss

“E’ arrivato il momento di pensare a una evoluzione sia del loro profilo professionale sia della parte normativa ma anche e soprattutto della parte economica”. Lo ha detto il segretario generale nazionale della Uil Fpl Domenico Proietti intervenendo a Catania al convegno organizzato per parlare della figura degli operatori socio-sanitari e di come valorizzarli. “Dopo oltre 20 anni dall’introduzione della figura dell’operatore socio-sanitario serve pensare a questa valorizzazione: non dimentichiamo che durante la pandemia hanno svolto un ruolo fondamentale, definiti angeli-eroi. Finita la pandemia, la politica li ha dimenticati: per questo la Uil Fpl vuole riportare al centro le esigenze di questa categoria professionale che è fondamentale all’interno del sistema sanitario, sia pubblico che privato. E noi ci aspettiamo da parte del Parlamento un intervento che va a valorizzare questa figura. Noi pensiamo che ogni risorsa destinata alla sanità, oltre a migliorare le prestazioni erogate ai cittadini, ha un riverbero positivo su tutto il sistema economico e produttivo del paese. Per questo - aggiunge il segretario Proietti - chiediamo più fondi per il servizio sanitario nazionale, stabilizzare il personale, fare nuove assunzioni e portare il livello di medici, infermieri e amministrativi della sanità nella media europea. E il punto fondamentale è salvaguardare la sanità pubblica che è fondamentale per il futuro del paese". Una sanità che deve appartenere alla collettività e non a pochi singoli, come tra l’altro ribadito dalla segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, intervenendo in videoconferenza al convegno nazionale Uil Fpl: “Siamo scesi in piazza, continueremo a farlo, perché sia garantito davvero il diritto alla Salute. Un diritto che si realizza solo valorizzando con i contratti e con la formazione la più importante risorsa del sistema: le lavoratrici e i lavoratori della Sanità".